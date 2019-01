Trama del film Ricomincio da me (2019)

La storia di Maya (Jennifer Lopez), una donna insoddisfatta del proprio lavoro per via della bassa retribuzione e di una promozione non pervenuta. Per tirarla su di morale i suoi amici inventano un finto profilo sui social media, nel quale si dice che Maya Ŕ laureata all'UniversitÓ di Pennsylvania, parla fluentemente il cinese e che conosce addirittura il presidente Obama con tanto di foto insieme. Quando il suo contatto inventato finisce sotto gli occhi di un'importante agenzia di finanza, che la crede una consulente esperta, la donna viene contatta per un prestigioso impiego in un ufficio a Manhattan. Maya sceglierÓ di inseguire la sua carriera o confessare la sua vera identitÓ?

