Trama del film Resident evil: welcome to racoon city

Raccoon City, un tempo dimora del gigante farmaceutico Umbrella Corporation, è ora una cittadina morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una terra desolata, ma con un grande male che cresce sotto la sua superficie. Quando questo male viene scatenato, i cittadini cambieranno per sempre, tanto che un piccolo gruppo di sopravvissuti dovrà cooperare per scoprire la verità dietro l’Umbrella e sopravvivere alle tenebre.

Sei un blogger? Copia la scheda del film