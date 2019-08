Trama del film Red sea diving

All'inizio degli anni Ottanta, un gruppo di agenti del Mossad in collaborazione con alcuni valorosi etiopi usa un resort per turisti nel Sudan come campo di smistamento per migliaia di rifugiati in Israele. A capo della missione vi Ŕ il l'agente Ari Kidron, che pu˛ sempre contare sul sostegno del coraggioso Kabede Bimro.

Sei un blogger? Copia la scheda del film