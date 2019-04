Trama del film Rapiscimi

Il film segue la storia di quattro disoccupati calabresi, che dopo averla combinata grossa ed essersi inimicati tutto il paese, si danno alla fuga nel bosco. Sono obbligati a trovare una soluzione per ripagare il danno fatto. Così uno di loro, convinto di un'idea geniale, li coinvolge nell'attività che a suo dire li farà svoltare: un'agenzia che organizza rapimenti per ricchi annoiati dalle solite vacanze che vogliono vivere l'ebbrezza di un?emozione estrema. La mano del destino intreccia le sue trame e i quattro ragazzi si troveranno coinvolti in una storia rocambolesca dai risvolti tragicomici e assolutamente inaspettati. Quella che sembra essere un'avventura folle ed eccitante, si trasforma in una delirante trappola tragicomica a cui non tutti sopravvivranno.

Sei un blogger? Copia la scheda del film