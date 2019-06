Trama del film Rapina a stoccolma

Una rapina in banca a Stoccolma nel 1973 degenera in maniera imprevista. Gli ostaggi formano un legame con i loro sequestratori e finiscono per mettersi anche loro contro le autoritÓ, dando vita quel fenomeno psicologico che da quel momento in poi si chiamerÓ "sindrome di Stoccolma".

