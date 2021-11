Trama del film Querido fidel

1991, Napoli. Emidio Ŕ un vecchio socialista che ha trasformato la sua casa in una fortezza del socialismo reale, mantenendo una pluriennale corrispondenza con Fidel Castro. Il destino di Cuba per˛ sembra chiaro a tutti, ma Emidio non si arrende finchÚ un giorno Fidel non risponde pi¨ alle sue lettere e il suo mondo si sgretola.

