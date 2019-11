Trama del film Pupazzi alla riscossa - uglydolls

Nell'adorabile e peculiare cittadina di Uglyville si celebra la bruttezza e la stranezza. Essere normali o belli Ŕ un difetto e pi¨ si Ŕ bizzarri pi¨ si Ŕ amati. Qui vive la vivace bambola Moxy con le sue amiche, sempre pronte a divertirsi e a godersi la vita. La curiositÓ spinge per˛ Moxy a chiedersi cosa ci sia oltre la montagna che circonda la cittadina. Spingendosi oltre con le sue amiche, scopre un altro regno, un posto in cui bellissime bambole vengono addestrate con rigidi protocolli per essere "adottate" nel mondo degli umani. Moxy e le sue amiche finiranno presto per scoprire che non sempre essere perfetti Ŕ sinonimo di felicitÓ.

