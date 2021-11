Trama del film Promises

Il film racconta le tappe della vita di un uomo, Alexander (Pierfrancesco Favino), che ha avuto un passato difficile e si porta dietro il peso di un'infanzia per nulla rosea. Alexander riesce a trovare la felicitÓ solo quando ha una famiglia sua, composta dalla moglie e la loro bambina. Eppure questa serenitÓ viene meno quando incontra Laura (Kelly Reilly), una gallerista d'arte prossima al matrimonio.

Il loro incontro Ŕ come uno scherzo del destino, a cui entrambi sanno di non poter sfuggire. Nonostante quello che provano l'uno per l'altra sia molto forte, la vita ha riservato loro altro. Alexander vede nel trascorrere del tempo ci˛ che davvero ha importanza: la sofferenza vissuta durante l'infanzia, i momenti di felicitÓ, le amicizie che a seconda delle occasioni possono trasformarsi da fedeli a dolorose, il fallimento del matrimonio e soprattutto il puro amore, quello vero che non Ŕ stato in grado di afferrare. I due, incapaci di compiere delle scelte, si ritrovano divorati da un sentimento non consumato, che non fa altro che auto-alimentarsi.

