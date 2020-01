Trama del film Playmobil: the movie

Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell'universo magico e animato di Playmobil, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrÓ mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. PartirÓ per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici: il tranquillo camionista Del, l'affascinante e carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una fata madrina stravagante e molti altri. Marla e Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti, ma che si pu˛ ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco.

Sei un blogger? Copia la scheda del film