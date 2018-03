Trama del film Petit paysan - un eroe singolare

Petit Paysan, il film di Hubert Charuel, vede protagonista Pierre (Swann Arlaud), un giovane allevatore di mucche da latte, legato anima e corpo alla sua fattoria, alla sua terra e ai suoi animali. Il futuro dell'azienda familiare Ŕ per˛ messo in pericolo da un'epidemia vaccina, che si diffonde in tutta la Francia e colpisce uno dei suoi animali. Il protagonista sarÓ trascinato in un vortice di colpe e speranze da cui sarÓ sempre pi¨ difficile uscire, spingendolo sino ai limiti estremi della legalitÓ pur di salvare i suoi amati animali.

