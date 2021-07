Trama del film Penguin bloom

Samantha Bloom (Naomi Watts) vive in Australia con suo marito Cameron (Andrew Lincoln) e i suoi tre figli. Nel 2013 durante una vacanza in Thailandia, mentre Samantha Ŕ intenta ad osservare la magnifica vista dal balcone del suo hotel, si appoggia ad un corrimano marcio e cade improvvisamente, ferendosi gravemente e rompendosi la colonna vertebrale in due punti. Da quel momento la vita di Samantha cambia per sempre e si in fa mille pezzi, rimane infatti paralizzata dal petto in giu. Samantha amava viaggiare e fare surf e ora costretta su una sedia a rotelle, non si riconosce pi¨, si sente un'estranea e arriva perfino a dubitare del suo ruolo all'interno della sua famiglia e nel mondo, cadendo cosý in una grave depressione per lunghi mesi.

Un anno dopo, i figli di Samantha trovano e portano a casa un pulcino di gazza ferito, a cui danno il nome di "Pinguino", visto il suo colore bianco e nero. Samantha inizia a prendersi cura del nuovo arrivato in famiglia. A poco a poco si crea un forte legame tra i due e proprio grazie a Pinguino, Samantha trova un nuovo scopo di vita che la porterÓ verso una sorprendente rinascita e l'accettazione di se stessa.

