Trama del film Paolo rossi - l'uomo. il campione. la leggenda.

Documentario su uno dei pi¨ grandi e amati calciatori di tutti i tempi, il cui nome Ŕ legato non solo al calcio italiano in generale, ma in particolare al mondiale '82, tenutosi in Spagna e che ha visto in finale Italia e Germania Ovest. Stiamo parlando di Paolo Rossi, che si Ŕ presentato al mondiale dopo due anni di inattivitÓ, causa squalifica, e sommerso dalle critiche. Eppure, Ŕ stato lui uno dei campioni che ha portato quell'Italia, guidata da Enzo Bearzot, a trionfare, segnando 3 goals contro il Brasile, 2 nella semifinale con la Polonia e uno nella finale con la Germania Ovest. La vittoria dell'Italia in quel mondiale Ŕ stata, per dirla con le parole dello stesso Rossi, "la metafora di un'Italia che crede, che lotta, che spera", portando il Paese a uscire da una fase storica difficile e pronto alla rinascita.

Paolo Rossi Ŕ uno dei giocatori simbolo di quella generazione di campioni, che hanno segnato l'etÓ d'oro del calcio. La sua testimonianza diretta, i filmati d'epoca e gli inediti contributi di compagni di squadra (tra cui Falcao, Platini, Maradona, Zico, Rummenigge e Baggio) tratteggiano il ritratto di Pablito, che con la sua determinazione ha dimostrato che, nonostante le cadute, il traguardo si pu˛ sempre raggiungere.

Sei un blogger? Copia la scheda del film