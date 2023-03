Trama del film Pantafa

Marta si trasferisce insieme a sua figlia Nina a Malanotte, un piccolo paese di montagna. La bambina da qualche tempo soffre di paralisi ipnagogiche, un disturbo del sonno che pu˛ portare ad avere stati allucinatori, e Marta ha pensato che un poĺ di aria di montagna e di lontananza dalla frenesia cittadina possano giovare alla piccola. La casa in cui si trasferiscono per˛ Ŕ tuttĺaltro che accogliente e per le strade di Malanotte non si vedono mai bambini. I sintomi di Nina cominciano a peggiorare giÓ dalla prima notte, la bambina fa incubi sempre pi¨ vividi in cui una figura spettrale le si siede sul petto, la immobilizza e le ruba il respiro. Per Marta, madre sola in un paese che le appare sempre pi¨ sinistro, sarÓ ogni giorno pi¨ difficile trovare il modo di fare la cosa migliore per la sua bambina.

