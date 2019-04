Trama del film Oro verde - c'era una volta in colombia

Durante la bonanza della marijuana, un decennio violento che ha visto le origini del traffico di droga in Colombia, Rapayet e la sua famiglia indigena Wayuu sono coinvolti in una fiorente attività di vendita di marijuana alla gioventù americana negli anni '70. Quando l'avidità, la passione e l'onore si scontrano, scoppia una guerra fratricida che metterà in gioco le loro vite, la cultura e le tradizioni ancestrali.

