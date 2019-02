Trama del film Ognuno ha diritto ad amare - touch me not

Una regista e i suoi personaggi si avventurano insieme in una ricerca personale sull'intimitÓ. Sul confine sottile tra realtÓ e finzione, Touch Me Not segue i percorsi emotivi di Laura, Roman e Christian, lanciando uno sguardo profondamente empatico sulle loro vite. Desiderosi di trovare una forma di intimitÓ eppure anche profondamente terrorizzati da essa, sono al lavoro su se stessi per superare vecchi schemi mentali, tab¨ e meccanismi di difesa, per trovarsi finalmente liberi dalle proprie paure. Touch Me Not, Orso d'oro al 68esimo Festival di Berlino, racconta come possiamo trovare l'intimitÓ nei modi pi¨ inaspettati e come amarci l'un l'altro senza perdere noi stessi.

