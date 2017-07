Trama del film Nemesi

Il film Nemesi Ŕ un revenge thriller diretto da Walter Hill che vede protagoniste Michelle Rodriguez nei panni di un sicario che viene sottoposto a un intervento chirurgico per cambiare genere, da uomo a donna, e Sigourney Weaver in quelli del chirurgo estetico che la sottopone all'operazione con un intento ben preciso, la vendetta. Il medico (Sigourney Weaver) Ŕ una brillante chirurga estetica, diventata pazza, che compare per la prima volta nel film con addosso una camicia di forza in una stanza per gli interrogatori. Con molta calma, racconta al suo psichiatra (Tony Shalhoub) come sia arrivata lý. Un sicario chiamato Frank Kitchen ha ucciso suo fratello, cosý lei si Ŕ vendicata. Lo ha catturato e gli ha praticato un intervento di riassegnazione di genere. Ora Frank (Michelle Rodriguez) Ŕ costretto ad affrontare il mondo nel corpo di una donna. Confuso, pi¨ macho di prima, cerca vendetta. E Frank conosce bene il modo di vendicarsi...

