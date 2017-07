Trama del film Motori ruggenti

Motori Ruggenti: un avvincente progetto che celebra la passione tutta italiana per le auto, un legame antico e profondo raccontato attraverso le testimonianze dirette di una serie di protagonisti d'eccezione. CelebritÓ del mondo delle corse automobilistiche, del cinema, del web e del giornalismo insieme a storici ed esperti del settore accompagneranno il pubblico in questa pionieristica passione degli italiani per i motori attraverso le varie epoche. Una storia in cui si racconterÓ anche l'influenza che l'animazione Disney ha avuto sull'Italia passando attraverso la mitica 500 A ĹTopolinoĺ fino ad arrivare a Saetta McQueen, il personaggio pi¨ noto e amato del mondo di Cars. Cars Ŕ stata la prima e unica franchise d'animazione a essere ambientata in Italia e ad avere alcuni personaggi italiani tra i suoi protagonisti principali: un omaggio del regista e Chief Creative Officer Walt Disney and Pixar Animation Studios John Lasseter all'immaginario automobilistico del nostro Paese. Lasseter e il regista di Cars 3 Brian Fee compariranno in Motori Ruggenti condividendo il loro amore per le auto italiane e la loro passione per la guida, spiegando come la cultura italiana ha contribuito alla realizzazione dei film "Cars".

