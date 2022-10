Trama del film Moonage daydream

Il documentario Ŕ incentrato su David Bowie, una delle maggiori star della musica, e non solo, che il mondo abbia conosciuto. Il documentario ripercorre i mille volti di questo artista, da l'uomo venuto da Marte, che ha anticipato la fluiditÓ di genere contemporanea, all'aristocratico ed elegante Duca Bianco, fino all'idolo delle masse negli anni '80, periodo in cui l'artista inizia a essere pi¨ presente anche al cinema. Chi era David Bowie? Una domanda a cui il film cerca di rispondere; sicuramente un personaggio poliedrico e sempre in divenire, pronto a sperimentare nuove sonoritÓ e in grado di affascinare il pubblico di ogni generazione.

