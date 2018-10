Trama del film Mirai

Kun-chan, un bimbo viziato che sente che la sua nuova sorellina, Mirai, gli ha rubato l'amore dei suoi genitori. Sopraffatto dalle tante esperienze che affronta per la prima volta nella sua vita e dall'invidia che si scatena in lui verso la sorellina, Kun-chan incontrerà una versione più anziana di Mirai proveniente dal... futuro! E il mondo non sarà più lo stesso, dopo averlo visto attraverso gli occhi di un bambino.

