Trama del film Tutto il mio folle amore

Andrea e Franco Antonello sono padre e figlio. Il figlio Ŕ un adolescente affetto da autismo, ha tanta voglia di vivere e non vuole trascorrere il tempo sotto una campana di vetro. Il padre decide cosý di partire insieme a lui per 3 mesi: un viaggio in moto on the road tra paesaggi bellissimi, tra Stati Uniti e Sud America.

