Trama del film Ma nuit

Dopo una serata trascorsa in giro per Parigi, la diciottenne Marion incontra Alex, un giovane spontaneo e dallo spirito libero. Nonostante il dolore legato alla perdita della sorella, Marion si apre lentamente alla cittÓ e al mondo circostante. Alex non le permetterÓ di essere ancora prigioniera del suo ambiente e l'accompagnerÓ lungo il percorso per rivendicare la sua libertÓ, aprendole gli occhi su un nuovo approccio alla vita, pi¨ delicato e reale.

