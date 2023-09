Trama del film Mamma qui comando io

Il film racconta la storia del piccolo Francesco, nove anni: i suoi genitori Filippo e Michela stanno per divorziare: come sempre succede in questi casi, i due litiganti si contendono casa e custodia del piccolo, ma il giudice ha un'altra idea. Per sei mesi, con la supervisione di un assistente sociale, il giudice decide di assegnare proprio al bambino la casa, con i genitori ad abitarla in alternanza, settimana dopo settimana, al fianco di Francesco. Per quanto lo riguarda, Francesco interpreta la situazione in un un modo univoco: la casa gli appartiene, comanda lui, con la complicità entusiastica dei suoi amici. Così facendo finirà per mettere sempre più nei guai Filippo e Michela, e capirà che la separazione è una cosa seria. Il suo sogno è far riappacificare i suoi genitori, ma con gli amanti di entrambi alle porte, riuscirà a risolvere tutto prima della Vigilia di Natale?

