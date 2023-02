Trama del film Magic mike - the last dance

Il terzo capitolo della saga vede Mike (Channing Tatum) tornare a calcare il palco, dopo una lunga pausa. Durante questo periodo l'ex ballerino ha perso tutti i suoi soldi a causa di un affare fallito e in seguito ha lavorato come barista in diversi locali della Florida, ma ora sente il bisogno di tornare alla redditizia mansione che ha fatto di lui "Magic" Mike. Sperando di prendere parte all'ultimo show della sua carriera, Mike viaggia fino a Londra in compagnia di una donna ricca e altolocata, Maxandra Mendoza (Salma Hayek), che gli propone un'allettante offerta impossibile da rifiutare e una serie di appuntamenti giÓ programmati. Quando Mike capisce cosa ha in mente la donna, si ritrova combattuto, perchÚ la posta in gioco Ŕ davvero alta, ma deve anche trovare e mettere su un nuovo gruppo di abili ballerini. RiuscirÓ nel suo intento?

