Trama del film L'incorreggible (2021)

Dopo un'intera esistenza in carcere, per crimini connessi a rapine seriali in banca e rivolte in carcere, Alberto Maron sta per scontare gli ultimi mesi da detenuto. La relazione con il regista e il film Ŕ la prima opportunitÓ nella sua vita di esprimere se stesso liberamente, senza nascondere colpe o rimpianti: Alberto sembra finalmente pronto a costruire una relazione da uomo libero. Pu˛ questa essere la chiave perchŔ il passato non si ripeta?

