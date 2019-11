Trama del film L'eta' giovane

Nel moderno Belgio, Ahmed Ŕ un giovane fanatico di origine magrebina che, appena uscito dall'infanzia, ha intenzione di uccidere la sua insegnante in nome della sua religione. Come pu˛ l'amore per la vita vincere il suo desiderio di provocare la morte di qualcuno?

