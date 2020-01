Trama del film Leonardo. le opere

Il film ripercorre il percorso artistico del genio di Da Vinci, presentando i suoi dipinti in visione Ultra HD. Immancabili le opere pi¨ celebri dell'artista, che nel docufilm vengono analizzate in profonditÓ con la consulenza di esperti, come critici d'arte, restauratori e curatori. Si passa davanti l'enigmatico sguardo de La Gioconda, si osservano le geometrie dietro L'ultima cena e la vivacitÓ della Dama con l'ermellino fino alla misteriosa tavola de La Vergine delle rocce. Un viaggio nella produzione pittorica di Leonardo, che ha portato il regista a intraprendere un vero e proprio itinerario geografico, che lo ha visto visitare non solo i musei d'Italia, ma anche quelli in Russia Germania, Francia, Usa e molti altri.

Sei un blogger? Copia la scheda del film