Trama del film La vita in un attimo

Il film segue la travolgente storia d'amore di Will (Oscar Isaac) e Abby (Olivia Wilde). Man mano che la storia si dipana, il destino li legherà a Dylan (Olivia Cooke), una giovane problematica che cerca di sfuggire al proprio dolore, Irwin (Mandy Patinkin), che cresce la figlia di suo figlio in un mondo pieno di pericoli, al signor Saccione (Antonio Banderas), ricco proprietario terriero spagnolo, al suo braccio destro Javier (Sergio Peris-Mencheta), che gestisce la piantagione, e alla famiglia di Javier, Isabelle (Laia Costa) e Rodrigo (Alex Monner) in modo a volte profondo e a volte superficiale, a volte banale e a volte eccezionale.

