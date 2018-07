Trama del film La truffa del secolo

Antoine Roca (Benoit Magimel) Ŕ un imprenditore in grosse difficoltÓ economiche e finanziarie. Per salvare la propria situazione decide di aggirare lo stato francese sfruttando una scappatoia nel sistema di tassazione del carbone. Una truffa che lo condurrÓ in una spirale discendente fatta di banditismo finanziario e corruzione.

