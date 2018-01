Trama del film La testimonianza

Yoel, un quarantacinquenne esperto di ricerche sull'Olocausto, ha trascorso pi¨ di quindici anni a studiare con diligenza i metodi nazisti di annientamento degli ebrei in Austria e Ungheria. Nel corso delle sue ricerche, scopre quasi per caso alcuni documenti segreti che indicano la falsa identitÓ ebraica sotto cui vive sua madre. Certo che si tratti di un errore, sarÓ disposto a rischiare tutto per scoprire la veritÓ sull'identitÓ della donna.

Sei un blogger? Copia la scheda del film