Trama del film La prima vacanza non si scorda mai

Marion e Ben hanno trent'anni, vivono a Parigi, e si conoscono su Tinder, l'app di incontri. Lei Ŕ intrepida e ama l'avventura, lui Ŕ ordinato e ipocondriaco. Ma gli opposti si attraggono e, dopo una notte di sesso sfrenato, decidono di trascorrere insieme le loro vacanze estive: a metÓ strada tra le loro destinazioni da sogno (Beirut per Marion, Biarritz per Ben) finiranno per ritrovarsi... in Bulgaria. Tra ostelli hippy, spiagge affollate e sport estremi, il viaggio di Marion e Ben si trasformerÓ in un'avventura on the road rocambolesca e bizzarra, un'esperienza indimenticabile nel bene... e nel male.

