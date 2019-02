Trama del film La paranza dei bambini

Il film racconta di sei ragazzi quindicenni nella Napoli di oggi. Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O'Russ e Briato vogliono fare soldi, comprare vestiti firmati e motorini nuovi. Giocano con le armi e corrono in scooter alla conquista del potere nel Rione SanitÓ. Con l'illusione di portare giustizia nel quartiere inseguono il bene attraverso il male. Sono come fratelli, non temono il carcere nÚ la morte, e sanno che l'unica possibilitÓ Ŕ giocarsi tutto, subito. Nell'incoscienza della loro etÓ vivono in guerra e la vita criminale li porterÓ ad una scelta irreversibile: il sacrificio dell'amore e dell'amicizia.

