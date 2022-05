Trama del film La grande guerra del salento

Il film Ŕ ambientato tra il 1948 e il 1949, periodo in cui avviene un evento tragico: Antonio, un ragazzo di Supersano, in provincia di Lecce, muore a causa degli scontri nati dopo la partita di calcio, tenuta tra le squadre di Ruffano e Supersano. ╚ cosý che Antonio Ŕ diventato il primo tifoso italiano di calcio - e purtroppo non l'ultimo - a rimettere la sua vita mentre guardava una partita. Ma quella del giovane di Supersano non Ŕ l'unica storia a essere raccontata in questo film...

