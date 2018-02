Trama del film La forma dell'acqua - the shape of water

Nel 1963 nell'America segnata dalla guerra fredda in un laboratorio governtivo segreto ad alta sicurezza lavora la solitaria Elisa, intrappolata in un'esistenza di silenzio e isolamento. La sua vita cambia per˛ in maniera inevitabile quando con la collaboratrice Zelda scopre un esperimento classificato come segreto.

Sei un blogger? Copia la scheda del film