Trama del film L’acqua, l’insegna la sete - storia di classe

15 anni dopo aver realizzato un video diario insieme ai ragazzi della 1E, un vecchio professore, ormai in pensione, va alla ricerca dei suoi ex studenti. Quello che scoprirà su di loro diventa un emozionante racconto delle tracce lasciate dal suo lavoro e delle possibilità di riscatto che i suoi ex ragazzi hanno trovato dentro loro stessi.

