Trama del film La bella estate

Torino, 1938. Ginia ha sedici anni: il futuro sembra offrirle infinite possibilitÓ ma sul presente, non solo il suo, incombono le ombre della Seconda guerra mondiale. Ginia, come tutti, vuole innamorarsi, e trova il suo uomo in un giovane pittore. A condurla alla scoperta degli ambienti artistici della Torino bohÚmien Ŕ Amelia, una ragazza sensuale e provocante poco pi¨ grande di lei, ma diversa da tutte le persone che abbia conosciuto in vita sua, e pronta a scuotere le sue certezze. Divisa tra il senso del dovere e la scoperta di un desiderio che la confonde, Ginia Ŕ travolta da emozioni a cui non osa dare un nome. Durante la sua ôbella estateö si arrende finalmente ai propri sentimenti, celebrando il coraggio di essere se stessa.

