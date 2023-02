Trama del film Jung_e

Nel ventiduesimo secolo, la Terra Ŕ devastata dalla drastica piega presa dai cambiamenti climatici e l'umanitÓ Ŕ stata costretta a migrare in rifugi orbitanti. Scoppia una guerra civile fra i rifugiati. Il conflitto infuria per decenni, durante i quali la combattente e stratega Yun Jung-yi si distingue talmente tanto da diventare una leggenda. Basta una sola missione sfortunata, per˛, per mandare Jung-yi in coma. L'azienda Kronoid, specializzata in intelligenze artificiali militari, cerca in tutti i modi di clonare il cervello della mercenaria per poter creare l'esercito di guerrieri artificiali perfetti. 35 anni pi¨ tardi il progetto, ribattezzato JUNG_E, Ŕ guidato dalla figlia di Jung-yi, Seo-hyun, e sta per essere abbandonato a causa degli scarsi risultati. Seo-hyun, per˛, Ŕ disposta a tutto pur di riuscire a clonare il cervello della madre.

