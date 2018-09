Trama del film I villeggianti

La storia ha per cornice una grande e bella proprietÓ sulla Costa Azzurra, un luogo che sembra fuori dal tempo e protetto dal mondo. Anna vi arriva con sua figlia per qualche giorno di vacanza. In mezzo alla sua famiglia, i loro amici e alcuni dipendenti, Anna deve gestire una rottura recente e la scrittura del suo prossimo film. Dietro le risate, la rabbia e i segreti svelano i rapporti di forza, le paure e i desideri. Ognuno si tappa le orecchie contro i rumori del mondo e deve sbrogliare il mistero della propria esistenza.

