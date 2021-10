Trama del film #iosonoqui

StÚphane, uno chef di successo che conduce una vita tranquilla insieme ai due figli adulti e alla sua ex moglie, che, nonostante la fine del loro matrimonio, lo supporta ancora. L'uomo conosce su Instagram una giovane donna coreana, Soo. I due condividono la passione per l'arte, per i ciliegi in fiore e la diversitÓ culturale-linguistica non rappresenta affatto un ostacolo. Completamente affascinato da Soo, StÚphane decide di volerla incontrare e intraprende un viaggio diretto a Seul.

Sei un blogger? Copia la scheda del film