Trama del film Inside (2023)

Nemo Ŕ un ladro gentiluomo che si occupa solo delle opere d'arte pi¨ esclusive in circolazione. Durante un lavoro, Nemo rimane bloccato in un lussuoso, iper-tecnologico attico di Times Square e deve trovare un modo per raddrizzare ci˛ che Ŕ andato storto nel suo piano.

