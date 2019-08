Trama del film Il signor diavolo

Roma, 1952. Il giovane funzionario ministeriale Furio MomentÚ viene convocato dal suo superiore per una questione delicatissima. In Veneto, un minore ha ucciso un coetaneo convinto di uccidere il diavolo. Per motivi elettorali la questione va trattata in modo da evitare scandali. La madre della vittima Ŕ molto potente e, da sostenitrice della causa della maggioranza politica, ha cambiato opinione assumendo una posizione assai critica nei confronti della Chiesa e di chi politicamente la supporta. Il compito di MomentÚ Ŕ quindi quello di evitare un coinvolgimento di esponenti del clero nel procedimento penale in corso.

