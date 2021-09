Trama del film Il ragazzo piu' bello del mondo

Il film Ŕ un documentario sull'attore svedese Bj÷rn AndrÚsen, noto nel cinema italiano soprattutto per l'interpretazione di Tadzio, il ragazzo simbolo di bellezza classica in Morte a Venezia (1971) di Luchino Visconti. Il film ripercorre la vita di AndrÚsen attraverso materiale di archivio e interviste all'attore, che a 15 anni diventa un enfant prodige per il sui ruolo nel capolavoro del cinema italiano e per le parole con cui lo ha definito lo stesso Visconti all'anteprima del suo film a Londra, ovvero "il ragazzo pi¨ bello del mondo". Il regista aveva, infatti, girato a lungo l'Europa alla ricerca di un viso che fosse tanto bello quanto quello descritto nel romanzo "La morte a Venezia" di Thomas Mann, da cui Ŕ tratto il suo film. Solo quando incontra AndrÚsen capisce che finalmente ha trovato la bellezza che cercava e da quel momento in poi la vita del giovane attore viene stravolta e il ragazzo si ritrova, nel pieno della sua adolescenza, a viaggiare per il mondo, raggiungendo anche il Giappone, a causa proprio di qualcosa di cui non pu˛ fare a meno, la sua bellezza.

