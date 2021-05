Trama del film Il quaderno nero dell'amore

Tre giovani, due donne e un uomo, decidono di scrivere per divertimento in un quadernino tutti i loro segreti sessuali, mai raccontati o espressi. Mavi (Emilia Verginelli) č una disegnatrice d'interni con uno strano feticismo: colleziona gli odori delle persone. Sottovuoto la ragazza non tiene conservati soltanto i cibi, ma anche gli indumenti pregni di aroma. Paola (Martina Palmitesta) spera di sfondare nel mondo dello spettacolo, ma le risulta davvero difficile. Cerca di usare la sua avvenenza per realizzare il suo sogno e spera che andando a letto con chi vale, riesca a far carriera. Riccardo (Michele Cesari), invece, č il classico figlio di papŕ, che gestisce in malo modo un locale alla moda, prossimo alla rovina. Č un seduttore seriale, cerca di far cadere ai suoi piedi una donna dopo l'altra per il semplice gusto di sentirsi desiderato.

