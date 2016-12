Trama del film Il piu' grande sogno

A 39 anni Mirko Ŕ appena uscito dal carcere: fuori, nella periferia di Roma, lo aspetta un "futuro da riempire", possibilmente in modo onesto. Quando viene eletto a furor di popolo Presidente del comitato di quartiere, decide di sognare un'esistenza diversa. Non solo per sÚ e per la propria famiglia, ma per tutta la borgata in cui vive. Il pi¨ grande sogno di Mirko per˛ Ŕ difficile da mettere in pratica, specie se tuo padre Ŕ un piccolo criminale. Il rapporto con le figlie Ŕ tutto da costruire e il passato Ŕ una porta sempre troppo facile da riaprire. Questo film racconta di un "bandito" che si inventa custode di una felicitÓ che neanche lui sa bene come raggiungere. E' la storia di un sogno fragile e irrazionale, capace di regalare un futuro a chi non credeva di meritarsi neanche un presente.

