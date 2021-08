Trama del film Il mostro della cripta

╚ il 1988 e il giovane Gi˛ (Tobia De Angelis), nerd poco pi¨ che adolescente, sfogliando l'ultimo numero del suo fumetto preferito, "Squadra 666 ľ Il Mostro Della Cripta", scritto e disegnato da uno dei suoi idoli, Diego Busirivici (Lillo), si accorge di alcune analogie tra la storia raccontata in quelle pagine e gli atroci avvenimenti che stanno seminando morte e terrore nel paesino in cui vive. Un inquietante mistero condurrÓ Gi˛ e il suo strampalato gruppo di amici in un'avventura fuori dal comune.

