Trama del film Il mio capolavoro

Il film segue la storia di Arturo (Guillermo Francella) un gallerista d'arte dai modi ammaliatori, sofisticato e talvolta senza scrupoli, proprietario di una galleria nel centro di Buenos Aires, cittÓ che lo affascina. Renzo (Luis Brandoni) Ŕ un pittore scontroso, quasi selvaggio, ormai in forte declino, detesta il contatto umano ed Ŕ al limite dell'indigenza. Il gallerista e il pittore sono legati da un'antica amicizia, ma non hanno praticamente nulla in comune. Il fatto di avere mondi e idee diametralmente opposti genera tra i due forti tensioni e discussioni. Ma nonostante le differenze sono grandi amici. Il film racconta la storia di questa amicizia.

