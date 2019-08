Trama del film Il criminale

George Meskhi, giovane ingegnere di una fabbrica, assiste per sbaglio all'uccisione di un famoso portiere. L'evento sconvolge del tutto la sua esistenza. Seguendo la giovane e bella vedova, George si interessa a tutto ci˛ che riguarda il crimine, studiando i volti dei criminali e cercando in essi qualche indizio, fino al punto di trasformarsi egli stesso in uno di loro.

Sei un blogger? Copia la scheda del film