Trama del film Il caso pantani - l'omicidio di un campione

Il caso Pantani, film diretto da Domenico Ciolfi, racconta gli ultimi cinque anni della vita del ciclista romagnolo, in particolare dal 5 giugno 1999, quando Ŕ stato sospeso dalle gare, al 14 febbraio 2004, giorno della sua morte. La sua prematura scomparsa in circostanze poco chiare, che hanno aperto diverse inchieste giudiziarie, Ŕ stata uno shock per il mondo del ciclismo, che nel giorno di San Valentino perdeva il suo Pirata. Il film Ŕ un omaggio a questo eroe sportivo italiano, ricordandolo come un giovane che in sella sulla sua bici ha raggiunto diversi traguardi, ma Ŕ stato sconfitto in una partita fatale.

