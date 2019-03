Trama del film Il carillon

Il Carillon, il film diretto da John Real, segue la storia di Sophie (Cearl Pepper) Ŕ una bambina di sei anni che ha perso entrambi i genitori in un incidente e da quel giorno non parla pi¨. La sua tutela viene affidata alla zia Annabelle (Rachel Daigh) e insieme si trasferiscono in una grande e misteriosa casa. Qui Sophie trova una scatola di legno con uno strano simbolo disegnato sopra: dentro c'Ŕ un carillon posseduto da uno spirito malvagio. Annabelle si ritrova a correre contro il tempo per riuscire a liberare le loro vite dall'oscura presenza, prima che la melodia del carillon suoni l'ultima nota.

