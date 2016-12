Trama del film I babysitter (2016)

Andrea un trentenne imbranato e timido, sogna di diventare un importante procuratore sportivo, intanto Ŕ impiegato nello studio del celebre agente di campioni Gianni Porini. Quando il suo capo gli chiede una sera di fare da babysitter al pestifero figlio Remo, Andrea, che quel giorno festeggia il compleanno, accetta, non immaginando che gli amici Aldo e Mario abbiano in mente per lui un party scatenato, video filmato minuto per minuto. La mattina dopo Porini trova la casa devastata e di Andrea e Remo non c'Ŕ traccia.

