Trama del film Gold (2022)

Due uomini girano per il grande outback australiano in cerca di oro. Insieme, escogitano un piano per portare alla luce e proteggere il loro tesoro: separarsi. Uno resterà con l'oro rinvenuto mentre l'altro dovrà recuperare l'escavatore e l’attrezzatura necessaria per l'estrazione. Lasciato solo, uno di loro dovrà difendersi e resistere ai pericoli del deserto, cercando di ignorare il sospetto di essere stato abbandonato al suo destino.

